Оккупанты сменили тактику из-за провала наступательной операции, все больше пытаются вернуться в Россию — Генштаб

12 марта, 20:18
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Украинский боец в Одессе, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Украинский боец в Одессе, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 12 марта, на 17-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба сообщается, что из-за неудачной попытки провести наступательную операцию оккупантам пришлось изменить тактику. Враг не может обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, едой и боеприпасами, из-за чего россияне грабят местное население, магазины и аптеки. Также зафиксированы тяжкие преступления против мирного населения.

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«Брошенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы, у них крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации.

Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил российской федерации привлекает к боевым действиям на территории Украины так называемых военнослужащих срочной службы с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и заключенных из исправительных заведений российской федерации", — заявили в Генштабе.

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По данным ВСУ, почти по всем направлениям оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но без особого успеха. Россия продолжает бомбить объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и аэродромы, пренебрегая нормами международного права.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270958968550522

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев не снижать интенсивность сопротивления российским оккупантам, несмотря на успехи ВСУ. По его словам, российские военные пытаются взять Украину количеством бойцов и техники и используют террор, чтобы сломить украинскую нацию.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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