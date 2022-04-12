Возраст от 14 до 24 лет. Оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в одном из домов Бучи — Денисова 12 апреля, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинская омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в одном из домов в Буче под Киевом оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин.



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Об этом Денисова сообщила в интервью BBC.

«Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически насиловали во время оккупации в одном из домов в Буче. Девять из них беременны», — рассказала Денисова.

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По ее словам, российские солдаты говорили потерпевшим, что «будут насиловать так, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей».

Денисова добавила, что на горячие линии поддержки потерпевшим поступают звонки и сообщения в Telegram.

По информации Денисовой, сейчас невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации украинских населенных пунктов. Многие обращаются за психологической помощью, но преступления нельзя зафиксировать без доказательств.

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Денисова добавила, что хочет создания специального трибунала ООН для суда лично над Путиным по обвинениям в военных преступлениях, включая изнасилования.

Ранее Денисова рассказывала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей. После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене, Бородянке и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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