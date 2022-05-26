Российские оккупанты отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок — расследование Медиазоны 26 мая, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Российские военные отправили по почте свой беспилотник Орлан (Фото:Медиазона)

Российские оккупанты за три месяца полномасштабной войны отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок, сообщает издание Медиазона.

Война России против Украины — главные события 26 мая

В мониторинг журналистов попали 13 городов на границе Украины с Россией и Беларусью. Они проанализировали отправления из 46 отделений российского почтового оператора СДЭК, который позволяет клиентам отслеживать посылки, в приграничных населенных пунктах Беларуси, России и в оккупированном Крыму, и составили карту.



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Самый крупный из зафиксированных Медиазоной заказов весил 381 кг и был отправлен из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга. СДЭК не приводит данные отправителя и показывает только инициалы получателя, а вес посылки виден в коде страницы.

Фото: Медиазона

Журналисты отличали обычный пункт назначения от подозрительного по среднему весу посылки и проверяли случаи, когда из приграничных отделений в один день отправляли больше двух крупных посылок в одно место. Российские Рубцовск, Юрга, Чебаркуль, Миасс и другие города получили многие тонны посылок.

Медиазона установила, что одновременно с отступлением российских оккупантов из северных областей Украины объем подозрительных посылок увеличивался: 25 марта их было 338 кг, 29 — уже больше тонны, а 2 апреля — больше 2,5 тонн.

Фото: Медиазона

По данным журналистов, из Валуйков (30 км от границы Украины) с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов, из Клинцов (60 км от украинской границы) — более 13 тонн, из Новозыбкова — более 7 тонн.

Журналисты также проверили, сколько отправлений уходило в обратном направлении, чтобы доказать, что объемы посылок не зависят от устойчивых социальных связей между городами. Они выяснили, что в Юргу с границы пришло около 5,8 тонны посылок, а обратно — всего 51 кг. В Чербакуль отправили более 5,5 тонны, а обратно — меньше 10 кг.

С 21 февраля по 20 мая больше всего грузов из приграничных городов отправляли в Москву и Екатеринбург (10,3 и 6 тонн). Как сообщают журналисты, среди «подозрительных» городов лидирует Юрга Кемеровской области с населением в 80 тысяч человек, куда было отправлено около 5,8 тонны. В Юрге стоят крупные военные части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая звенигородско-берлинская ордена Суворова бригада и 120-я артиллерийская бригада.

Медиазона также проверила записи с камер наблюдения в Валуйках после 20 апреля. Туда каждый день приходили люди в форме и оставляли на кассе военные рюкзаки. 29 апреля офицер, судя по погонам, капитан, притащил тяжелый ящик с беспилотником — предположительно, Орлан. Такие БПЛА российские оккупанты используют для поддержки конвоев, обнаружения целей и корректировки огня. Журналисты не смогли отследить получение беспилотника в пункте назначения.

Судя по записям из отделений, оккупанты также отправляли домой колбасу, консервы, гитару, покрышки, телевизор, стул, ботинки, палатку.

Российские оккупанты, помимо других военных преступлений, крадут у мирных украинцев все, начиная от ложек, чайников и ковров и заканчивая стиральными машинами, холодильниками и автомобилями. СБУ публиковала перехваты разговоров, из которых следует, что родные россиян поощряют мародерство и даже озвучивают персональные «заказы».

После того, как в конце марта оккупанты отступили из Киевской и Черниговской областей в Беларусь, стали появляться свидетельства о попытках оккупантов сбыть либо отправить домой в Россию награбленные в Украине вещи.

Российская армия мародеров – это отображение всей России І Алексей Мельник, Центр Разумкова https://www.youtube.com/embed/GA8OJpUK-fU

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