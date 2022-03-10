«Таких „боев“ не видел ни один голливудский фильм». Российская пропаганда рассказывает о фейковых «подвигах» оккупантов в Украине
Уничтоженная техника кафиров (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Российская пропаганда приписывает военным страны вымышленные победы во время войны в Украине.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
«Россия на фоне своих провальных наступательных действий приписывает себе вымышленные победы. В этот раз один ЗРК оккупантов за бой сбил девять самолетов и пять беспилотников, из которых один Байрактар. Таких „боев“ не видел ни один голливудский фильм», — говорится в сообщении.
Никакими фактами эта информация не подтверждается.
Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.
Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.
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