«Таких „боев“ не видел ни один голливудский фильм». Российская пропаганда рассказывает о фейковых «подвигах» оккупантов в Украине 10 марта, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника кафиров (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российская пропаганда приписывает военным страны вымышленные победы во время войны в Украине.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

«Россия на фоне своих провальных наступательных действий приписывает себе вымышленные победы. В этот раз один ЗРК оккупантов за бой сбил девять самолетов и пять беспилотников, из которых один Байрактар. Таких „боев“ не видел ни один голливудский фильм», — говорится в сообщении.

Никакими фактами эта информация не подтверждается.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.



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Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.

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