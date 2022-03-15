Зеленский: Российские войска — один из поставщиков техники для нашей армии 15 марта, 01:22 Цей матеріал також доступний українською Российский Панцирь-С1, захваченный украинскими бойцами (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники успешно используют технику, брошенную российскими оккупантами, и что российские войска сейчас стали поставщиками техники для украинской армии.

«Они бегут с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска сегодня — фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они в страшном сне не могли такого увидеть», — сказал глава государства в новом обращении.

Зеленский также обратился к российским солдатам, в том числе срочникам, подчеркнул, что они ничего не заберут Украины, и призвал сдаваться в плен.



«Вы будете забирать жизни — вас очень много — но и вашу тоже заберут… Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и вашем государстве… Я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми… как с вами не обращались в вашей армии».

По данным Генштаба ВСУ, за 18 дней полномасштабной войны Россия потеряла более 12 тысяч человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 77 самолетов и 90 вертолетов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.