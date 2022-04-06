Оккупанты похищают гражданских, чтобы выдать их за «военнопленных» — Денисова 6 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова в Киевской области, освобожденной от российских оккупантов (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Российские оккупанты похищают украинских гражданских, чтобы выдать их за «военнопленных». Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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«Есть свидетельства, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как „пленных“ военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и на телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные», — рассказала уполномоченная по правам человека.



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О том, что оккупанты захватывают мирных жителей, также рассказал освобожденный из российского плена украинский военный. Он сообщил, что в СИЗО российского Курска находятся более 40 пленных украинских гражданских. Также в росСМИ накануне появилась информация об убийстве 93 «украинских дезертиров» из Мариуполя в гражданской одежде. Денисова подчеркнула, что это может быть доказательством массовой казни гражданских украинцев.

Омбудсмен напомнила, что действия России являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со ст. 7 и 8 Римского статута и прямо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

«Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами — участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине», — добавила Денисова.



Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия ставит условие Украине для обмена пленными: военных требуют менять на военных, а гражданских — на гражданских:

«У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже вылавливать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать».

По словам Верещук, сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Непрерывно идут переговоры об их обмене на украинских защитников.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

1 апреля между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военных, среди которых 15 женщин. В плену в России также находятся украинцы, похищенные оккупантами на захваченных территориях Украины.

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