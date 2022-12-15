Оккупанты наращивают авиационную группировку в Беларуси и вывозят тела из Мелитополя в Крым — Генштаб

15 декабря, 19:02
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Тела российских оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Тела российских оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 15 декабря, на 295-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и нарастить группировку — на Купянском и Запорожском;
  • за сутки россияне нанесли два ракетных удара и больше пяти раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие. Угроза вражеских ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется;
  • на территории Беларуси российские оккупанты наращивают авиационную группировку и подразделения своих войск;
  • 13 декабря защитники Украины уничтожили в районах Токмака, Пологов и Бердянска Запорожской области два вражеских склада боеприпасов, две артиллерийские системы с боекомплектом и шесть единиц военной техники разного типа. Больше 200 россиян получили ранения;
  • в Мелитополе переполнены больницы и морги, и оккупанты перевозят тела и эвакуируют своих раненых во временно оккупированный Крым;
  • для восполнения потерь войска страны-террориста направляют в район боевых действий офицеров-пенсионеров, уволенных в запас, и офицеров в отставке;
  • авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также два удара по позициям вражеских ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия поразили два российских пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и склад топливно-смазочных материалов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор РФ потеряла около 96 590 своих военных, за прошедшие сутки — 590.

https://www.youtube.com/embed/vEmq4XRtVZU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Генштаб Херсон Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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