Оккупанты наращивают авиационную группировку в Беларуси и вывозят тела из Мелитополя в Крым — Генштаб 15 декабря, 19:02 Тела российских оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 15 декабря, на 295-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и нарастить группировку — на Купянском и Запорожском;

за сутки россияне нанесли два ракетных удара и больше пяти раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие. Угроза вражеских ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется;

на территории Беларуси российские оккупанты наращивают авиационную группировку и подразделения своих войск;

13 декабря защитники Украины уничтожили в районах Токмака, Пологов и Бердянска Запорожской области два вражеских склада боеприпасов, две артиллерийские системы с боекомплектом и шесть единиц военной техники разного типа. Больше 200 россиян получили ранения;

в Мелитополе переполнены больницы и морги, и оккупанты перевозят тела и эвакуируют своих раненых во временно оккупированный Крым;

для восполнения потерь войска страны-террориста направляют в район боевых действий офицеров-пенсионеров, уволенных в запас, и офицеров в отставке;

авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также два удара по позициям вражеских ЗРК;

ракетные войска и артиллерия поразили два российских пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и склад топливно-смазочных материалов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор РФ потеряла около 96 590 своих военных, за прошедшие сутки — 590.

