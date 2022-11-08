Оккупанты вывозят награбленное через Каховскую ГЭС — Генштаб
Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 8 ноября, на 258-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях; наносят удары по критической инфраструктуре и домам мирных жителей;
- режим Александра Лукашенко в Беларуси продолжает поддерживать вооруженную агрессию России и предоставляет ей беларусскую инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. В Беларуси формируется российско-беларусская группировка войск;
- россияне нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, от которых пострадали районы населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях;
- войска страны-агрессора продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры на временно захваченных территориях в Херсонской области. 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС переезжали колонны грузовиков с бытовой техникой и стройматериалами. Оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек связи украинских операторов;
- в районе Берислава россияне подорвали ЛЭП и оборудование солнечной электростанции, а из Херсонского областного музея Шовкуненко украли все художественные ценности, мебель и оборудование;
- страна-агрессор РФ направила представителей следственного комитета в оккупированный Донецк после значительных потерь оккупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты;
- в Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области оккупанты заставляют жителей получать российские паспорта, отбирают паспорта Украины и угрожают переселенцам;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по противнику и поразила четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники и четыре позиции вражеских средств ПВО;
- ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.