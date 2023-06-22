Возвращаясь на позиции на левом берегу Днепра, оккупанты подрываются на собственных минах — Гуменюк 22 июня, 19:27 Кратер от снаряда россиян возле школы в Херсоне, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yurii Kovalenko)

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Radio NV рассказала, что, возвращаясь на покинутые ранее из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС позиции, оккупанты подрываются на собственных минах.



Как отметила Гуменюк в эфире Radio NV, поскольку вода отходит, оккупанты пытаются вернуться на прежние позиции.

«Осложнено это возвращение тем, что там есть таки мины, которые вода разбросала, изменив конфигурацию минных полей на левом берегу. Но оккупанты, еще раз повторяю, не жалеют своих. Подрываются, мы имеем информацию, они же на своем подрываются, но все равно продвигаются снова», — заявила руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг.

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Она добавила, что о возвращении оккупантов свидетельствует то, что Херсон снова был обстрелян из миномета.

«Это дальность, с которой в течение высокой воды оккупанты не могли бить. Но это ориентирует и нас. Мы снова понимаем, где их позиции, и можем работать», — добавила Гуменюк.

22 июня, армия РФ обстреляла Херсон. Под вражеским огнем оказался жилой дом, пострадали четыре человека, двое из которых волонтерили в городе.

По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, врачи борются за жизнь 86-летней женщины и 25-летнего парня, которые в тяжелом состоянии.

20 июня оккупанты обстреляли спасателей, которые расчищали ил в Херсоне. В результате вражеского артиллерийского обстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще семеро — пострадали, из них шестеро — в тяжелом состоянии.

14 июня российские оккупанты обстреляли Херсон из минометов, в результате чего пострадали двое волонтеров, в том числе иностранец, которые помогали эвакуировать мирных жителей. Повреждена гражданская инфраструктура.

