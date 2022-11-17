Оккупанты закрыли въезд в Рубежное и вывозят украинцев из Херсонской области — Генштаб 17 ноября, 18:57 Защитник Украины на фронте в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 17 ноября, на 267-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты за сутки нанесли пять авиа- и 25 ракетных ударов, совершили больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг наносил удары по гражданской инфраструктуре Днепра, Одессы, Балаклеи ( Харьковская область), Вольнянска ( Запорожская область), Никополя ( Днепропетровская область) и Очакова ( Николаевская область);

Харьковская область), Вольнянска Запорожская область), Никополя Днепропетровская область) и Очакова Николаевская область); защитники Украины сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять дронов иранского производства Shahed-136;

в России готовят законопроект, которым страна-агрессор намерена с весны 2023 года « легализовать» призыв украинцев на временно захваченных территориях, которые получили « паспорт» гражданина РФ;

легализовать» призыв украинцев на временно захваченных территориях, которые получили паспорт» гражданина РФ; по данным Генштаба, на прошлой неделе в России завербовали около 650 заключенных и направили их в Ростовскую область для « дальнейшей подготовки»;

дальнейшей подготовки»; на временно захваченной территории в Луганской области оккупанты закрыли въезды в Рубежное со стороны Кременной и Варваровки, в городе усилили фильтрацию и ограничили передвижение гражданских;

в захваченном Мариуполе россияне собираются развернуть подразделения росгвардии, спецназначения и быстрого реагирования численностью до 400 человек;

россияне продолжают принудительную эвакуацию украинцев и вывоз имущества с захваченных украинских территорий в Херсонской области. В ночь на 16 ноября оккупанты силой вывозили жителей Новокиевки. В Новой Каховке перестала работать центральная городская больница — все медоборудование и машины скорой помощи войска страны-террориста РФ украли и вывезли в направлении оккупированного Крыма;

ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за сутки нанесли удары по трем пунктам управления, 17 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, пяти складам боеприпасов и еще трем важным объектам врага.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 83 110 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники.

