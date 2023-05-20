Хотят повлиять на военных в Бахмуте. Маляр опровергла дезинформацию оккупантов об исчезновении Залужного 20 мая, 21:18 Валерий Залужный продолжает делать свою работу, заверила Анна Маляр (Фото:Офис президента)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр опровергла распространяемую россиянами дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

«Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего Главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — написала Маляр в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что сообщения оккупантов о якобы исчезновении Залужного — типичная информационная технология для деморализации украинского войска.

«По времени действия она очень короткая — от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости», — объяснила заместительница министра обороны.

Маляр связала распространение дезинформации россиян именно сейчас с пиком напряжения в Бахмуте, «когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию».

«Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о „взятии“ Бахмута», — добавила она.

Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут якобы был полностью захвачен в полдень 20 мая.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters заявил: «Это неправда. Наши подразделения воюют в Бахмуте».

Маляр заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.

«По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — добавила она.