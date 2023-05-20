Хотят повлиять на военных в Бахмуте. Маляр опровергла дезинформацию оккупантов об исчезновении Залужного
Валерий Залужный продолжает делать свою работу, заверила Анна Маляр (Фото:Офис президента)
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр опровергла распространяемую россиянами дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
«Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего Главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — написала Маляр в своем Telegram-канале.
Она отметила, что сообщения оккупантов о якобы исчезновении Залужного — типичная информационная технология для деморализации украинского войска.
«По времени действия она очень короткая — от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости», — объяснила заместительница министра обороны.
Маляр связала распространение дезинформации россиян именно сейчас с пиком напряжения в Бахмуте, «когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию».
«Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о „взятии“ Бахмута», — добавила она.
Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут якобы был полностью захвачен в полдень 20 мая.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters заявил: «Это неправда. Наши подразделения воюют в Бахмуте».
Маляр заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.
«По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — добавила она.