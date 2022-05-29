Поднимают со дна моря Раптор. Оккупанты пытаются подлатать флот «утопленниками» — ОК Юг
Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
Российские оккупанты пытаются восполнить потери корабельно-катерного состава черноморского флота «утопленниками», сообщает оперативное командование Юг в сводке по итогам субботы, 28 мая.
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В сводке ОК ЮГ в Facebook сказано, что ситуация на южном фронте по-прежнему динамичная и напряженная, враг пытается удержаться на выстроенных оборонных рубежах и продолжает артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов и позиций защитников Украины. Также оккупанты используют вертолеты Ка-52, чтобы выявлять и наносить удары по украинским подразделениям.
Россияне снова обстреляли Николаев РСЗО Ураган, боеприпасы разорвались в дворах жилых многоэтажек, из-за чего один человек погиб на месте, семь — получили ранения разной степени тяжести. Повреждено восемь домов.
Также оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, предварительно, никто не пострадал.
«Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный, чтобы достать из-под воды пораженный десантный скоростной катер типа Раптор.
После поднятия Раптор планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать утопленниками", — рассказали в командовании.
В ОК Юг призвали не игнорировать правила безопасности, тщательно проверять информацию и с пониманием относиться к ограничениям в условиях военного времени.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 13 кораблей и катеров.
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