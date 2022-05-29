Поднимают со дна моря Раптор. Оккупанты пытаются подлатать флот «утопленниками» — ОК Юг

29 мая, 06:04
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Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются восполнить потери корабельно-катерного состава черноморского флота «утопленниками», сообщает оперативное командование Юг в сводке по итогам субботы, 28 мая.

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В сводке ОК ЮГ в Facebook сказано, что ситуация на южном фронте по-прежнему динамичная и напряженная, враг пытается удержаться на выстроенных оборонных рубежах и продолжает артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов и позиций защитников Украины. Также оккупанты используют вертолеты Ка-52, чтобы выявлять и наносить удары по украинским подразделениям.

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Россияне снова обстреляли Николаев РСЗО Ураган, боеприпасы разорвались в дворах жилых многоэтажек, из-за чего один человек погиб на месте, семь — получили ранения разной степени тяжести. Повреждено восемь домов.

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Также оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, предварительно, никто не пострадал.

«Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный, чтобы достать из-под воды пораженный десантный скоростной катер типа Раптор.

После поднятия Раптор планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать утопленниками", — рассказали в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0UpyCizP1zDm9hDWk5Fxusa6YRJ1yzsFS7mSjscSqLbvZZ5Ggzv4uKTrYF9hAY7MVl

В ОК Юг призвали не игнорировать правила безопасности, тщательно проверять информацию и с пониманием относиться к ограничениям в условиях военного времени.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 13 кораблей и катеров.

Украина утопит Черноморский флот – Яковина

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черное море Юг Украины Катер Война России против Украины Остров Змеиный

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