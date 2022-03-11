Оккупанты могут усилить удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре — Генштаб 11 марта, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Боец Cил территориальной обороны в Киеве, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения России.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано, что российские войска не достигли основных целей по захвату определенных городов и территорий, но пытаются продолжить наступление по всем направлениям. Для этого на территории рф формируют резервы, «значительная часть российских подразделений возобновляют боеспособность». Также оккупанты пытаются наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, которые ведут боевые действия.



«Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций для подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники», — предупредили в Генштабе.



Также в ВСУ рассказали о провокации России на территории Беларуси — ударах по белорусским населенным пунктам, расположенным возле границы с Украиной. РФ нанесла удары из украинского воздушного пространства, чтобы втянуть белорусскую армию в войну против Украины, считают в Генштабе. В министерстве обороны Беларуси опровергали эту информацию.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что украинская армия не планировала и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже достигла стратегического перелома в войне с Россией, но, несмотря на победы ВСУ, давать прогнозы по поводу окончания войны пока рано.

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