«Не для того, чтобы замылить глаза». Журналист описал серьезную линию обороны оккупантов на севере Крыма 2 июля, 08:22 Оборонительные сооружения оккупантов возле Армянска, спутниковое фото 5 июня 2023 года (Фото:Planet Labs, опубликованное Схемами)

Журналист Радио Свобода Игорь Токарь в эфире Radio NV описал линию обороны российских оккупантов на севере Крыма.

«Это могут быть те самые, которые уже знают, зубы дракона, окопы, блиндажи, различные, скажем так, фортификационные сооружения, которые способствуют оборонительному характеру. Они не способствуют нападению. Так вот, по северной части Крыма, фактически по этой линии, кто знает, возможно, дорога от Красноперекопска до Джанкоя, это трасса Е97, вдоль этой линии, которая повторяет перешеек, там довольно-таки уже серьезная построена линия обороны», — рассказал Токарь в интервью Radio NV.

Видео дня

По словам журналиста, окопы оккупантов на севере Крыма иногда имеют длину до 10 км, разветвленные и предназначены не только для пехоты, но и для бронированной техники.

«Они, скажем так, построены не показательно для того, чтобы там замылить глаза. … Они действительно построены для того, чтобы держать оборону», — сказал он.

Токарь добавил, что из этого можно сделать вывод, что российские оккупанты действительно опасаются, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут пробить коридор к Крымскому перешейку и войти в Крым.

17 июня журналисты Схем и Крым.Реалии, проанализировав новые снимки Planet Labs, сообщили, что, опасаясь наступления ВСУ, россияне построили в оккупированном Крыму многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Большинство окопов, согласно снимкам, выкопаны армией РФ уже после ее отступления из Херсона 11 ноября 2022 года.

На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в населенных пунктах.

27 июня Схемы сообщили, что спутник Planet Labs зафиксировал новую военную базу российских оккупантов в селе Широком, возле Симферополя во временно оккупированном Крыму. На этой базе находятся казармы, а также сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, которые перевозят топливо.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявлял, что Украина имеет шанс деоккупировать Крым до конца лета, но для этого необходима военная поддержка Запада, в частности поставки ракетных систем большой дальности ATACMS.

