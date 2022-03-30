Российские оккупанты похитили 11 мэров городов — Денисова
Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты похитили по меньшей мере 11 мэров городов и восемь других должностных лиц муниципалитетов. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Война России против Украины — главные события 30 марта
В среду, 30 марта, в Херсонской области оккупанты захватили в плен известного общественного деятеля, волонтера и священника ПЦУ Сергея Чудиновича. По данным Денисовой, три боевика ворвались в церковь, проверили документы и мессенджеры у присутствующих, после чего забрали Чудиновича в неизвестном направлении.
За сутки российские оккупанты похитили мэра Приморска Запорожской области Александра Кошелевича, мэра Борислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича в Херсонской области.
В Сумской области похищены староста Новоборовецкого старостинского округа Анатолия Серого. Оккупанты заявили, что освободят его при условии, если дорогу до Новых Боровичей расчистят от поваленных деревьев.
«Всего с начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и восемь других должностных лиц муниципалитетов. Захватами заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Европейской конвенции по правам человека», — подчеркнула Денисова и призвала международное сообщество усилить санкционное и экономическое давление на страну-агрессора.
По данным движения ЧЕСНО, с начала полномасштабного вторжения россияне похитили по меньшей мере 13 голов громад в шести областях Украины. Под ударами оказались мэры Херсонской и Харьковской областей, а также городские головы Запорожья и Киевской области.
Также российские войска силой вывозят людей с захваченных украинских территорий. По данным МИД Украины, всего в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тысяч украинцев.
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