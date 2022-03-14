«Определились с основными направлениями». Оккупанты перебрасывают часть войск на юг или восток — Арестович 14 марта, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Киевской области (Фото:Ukrainian Military TV/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об оперативной ситуации в Украине на 19-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Во время брифинга Арестович сообщил, что ситуация контролируется ВСУ и руководством Украины, украинские бойцы наносят мощные удары по противнику:



«Можно сказать, что противник определился с основными направлениями оперативных усилий: зона ООС, Мариуполь и Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях ситуация более спокойная. Часть войск противник перебрасывает на юг или на восток, и это могло произойти благодаря мужественному сопротивлению жителей и сил обороны Киева, Чернигова, Харькова и Сум. Там противник становится в оборону и не совершает наступательные действия».

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По словам Арестовича, удары российских оккупантов по украинским городам — это попытка отомстить украинским защитникам за умелую работу Воздушных Сил, ударных подразделений ракетных войск и артиллерии, которые наносили сокрушительные удары в зоне ООС, Херсонской области и в районе Киевской области. Воздушные Силы Украины отчитались, что за сутки сбили по меньшей мере семь аппаратов противника — четыре самолета, два вертолета, один БПЛА. Количество сбитых крылатых ракеты устанавливается.

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