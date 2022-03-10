Оккупанты обстреливают коридор в Мариуполь, в городе гуманитарная катастрофа — Верещук 10 марта, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Россией жилого квартала в Мариуполе, 10 марта 2022 года (Фото:Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Мариуполе Донецкой области гуманитарная катастрофа.

В эфире всеукраинского марафона министр сообщила, что 10 марта из Мариуполя снова не удалось эвакуировать ни одного человека и не удалось доставить гуманитарный груз людям, которые страдают от голода и жажды:



«300 тысяч человек сегодня страдают от голода и холода, враг мстительно, злобно не позволяет помочь их спасти. Удивляет такая ненависть именно к Мариуполю».



По словам Верещук, сейчас остался только один наземный путь из Мариуполя в Запорожье, остальные уничтожены или заминированы. Как только украинский гуманитарный груз выезжает на трассу, российские оккупанты обстреливают груз и направление движения, не давая проехать ни километра.

В обращении министр добавила, что в Мариуполе гуманитарная катастрофа, люди который день находятся под обстрелами российских войск.



9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, сейчас полностью уничтожен, погибли три человека, 17 — пострадали. 10 марта оккупанты совершили новый авианалет на Мариуполь.

По словам советника мэра Мариуполя Сергея Орлова, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в городе погибли 1170 мирных жителей. Жители Мариуполя остаются без воды, тепла, электроэнергии и газа, а российские оккупанты не пропускают в город гумконвои и не выпускают гражданских по зеленому коридору.

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