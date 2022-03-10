Оккупанты теряют боеспособность и стягивают к границам Украины резервы — Генштаб 10 марта, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 четверга, 10 марта, по итогам двух недель полномасштабной войны, которую развязала Россия.

В Facebook Генштаба сообщается, что украинские защитники сдерживают наступление оккупантов по всем направлениям. На некоторых из них российские войска потеряли боеспособность и вводят резервы, к границам Украины перемещают соединения и воинские части с других стратегических направлений. Беларусь помогает государству-агрессору, обеспечивая его горюче-смазочными материалами, предоставляя свои железные дороги и аэродромы.



«Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений», — заявили в ВСУ.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наступление на Изюм, Петровское, Грушеваха, Сумы и Ахтырку. На Николаевском направлении россияне наращивают группировку своих войск.

«В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав», — также сказано в сообщении.

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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