Оккупанты теряют боеспособность и стягивают к границам Украины резервы — Генштаб
Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 четверга, 10 марта, по итогам двух недель полномасштабной войны, которую развязала Россия.
В Facebook Генштаба сообщается, что украинские защитники сдерживают наступление оккупантов по всем направлениям. На некоторых из них российские войска потеряли боеспособность и вводят резервы, к границам Украины перемещают соединения и воинские части с других стратегических направлений. Беларусь помогает государству-агрессору, обеспечивая его горюче-смазочными материалами, предоставляя свои железные дороги и аэродромы.
«Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений», — заявили в ВСУ.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наступление на Изюм, Петровское, Грушеваха, Сумы и Ахтырку. На Николаевском направлении россияне наращивают группировку своих войск.
«В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав», — также сказано в сообщении.
За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.