В Харьковской области оккупанты достроили понтонную переправу через Оскол — Схемы 20 июня, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Переправа российских оккупантов через Оскол возле поселка Купянск-Узловой, 19 июня 2022 года (Фото:RFE/RL Graphics / Planet Labs Inc.)

Российские оккупанты достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно захваченного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня.

На снимке Planet Labs зафиксирована готовая переправа рядом с разрушенным железнодорожным мостом. Военные эксперты, с которыми общались журналисты, пришли к выводу, что активные работы завершены, а саму строительную платформу с катерами отвели на безопасное расстояние. По мнению экспертов, переправа — альтернатива разрушенному железнодорожному мосту.



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Инфографика: RFE/RL Graphics / Planet Labs Inc.

Как пишут Схемы, первые признаки строительных работ в этом районе появились 30 и 31 мая. В Генштабе ВСУ до этого сообщали, что в этом районе оккупанты «усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях».

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