Ситуация в Донецкой области: войска РФ обстреляли Константиновку и еще шесть населенных пунктов, есть погибшие и раненые 10 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы жилого дома в Константиновке (Фото:ГСЧС)

Вечером 9 июня российские войска обстреляли жилой сектор в Константиновке Донецкой области.

По данным спасателей, в результате атаки был полностью разрушен частных дом, людей эвакуировать.

Во время проведения разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины.

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В полиции уточнили, что всего за сутки оккупанты обстреляли семь населенных пунктов региона, под вражеский огонь попали Бахмут, Константиновка, Нью-Йорк, Калиновое, Первомайское, Хромовое и Никольское.

Были из авиации, ракетных установок, РСЗО Град, артиллерии, танков и стрелкового оружия, а по Бахмуту выпустили четыре крылатых ракеты.

В результате атак РФ есть погибшие и раненые, их точное количество не уточняется.

Повреждены десять частных и многоквартирных домов, школу, ферму, предприятие, сельхозтехнику, железнодорожную и критическую инфраструктуру.

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 июня — 107-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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