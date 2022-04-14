Успели сгнить. Мобилизованным россиянам выдают списанные бронежилеты — разведка

14 апреля, 16:42
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Россияне получают сгнившие бронежилеты (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook)

Россияне получают сгнившие бронежилеты (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook)

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Россиян, мобилизованных для участия в полномасштабном вторжении России в Украину, обеспечивают списанными бронежилетами, — об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

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«Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам. 12 марта российская железная дорога доставила „новобранцам“ груз с 5006 единицами бронежилетов. При поступлении груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели», — сказано в сообщении.

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По данным ГУР, бронежилеты сняли с «длительного хранения», на котором они находились в условиях повышенной влажности, и теперь они непригодны для использования.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/291608189817275

В Генштабе ВСУ сообщали, что за 49 дней полномасштабной войны Россия потеряла в Украине почти 20 тысяч человек личного состава.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ГУР Война России против Украины

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