Верещук: Оккупанты захватили в плен 1700 украинцев, из них 500 — женщины

11 апреля, 23:51
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Ирина Верещук рассказала об издевательствах российских оккупантов над пленными (Фото:Ірина Верещук / Facebook)

Ирина Верещук рассказала об издевательствах российских оккупантов над пленными (Фото:Ірина Верещук / Facebook)

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты захватили в плен 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых — женщины.

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В интервью Reuters министр рассказала, что оккупанты унижают достоинство пленных женщин, не дают им садиться, бреют наголо и каждый день раздевают «для осмотра». Также есть факты изнасилований и избиений украинок.

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«Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины… просят нас продолжать сражаться за нашу победу», — подчеркнула Верещук.

Она сообщила, что россияне захватывают в плен мирных жителей, в том числе священников, журналистов и активистов, которых удерживают в камерах вместе с преступниками. Многих из них оккупанты вывезли в Курск, Брянск и Ростов. Россия хочет использовать пленных в качестве «обменного фонда».

4 апреля Ирина Верещук говорила, что количество пленных российских военных в Украине составляет около 600 человек. При этом Россия ставит Украине условие для обмена пленными: военных требуют менять на военных, а гражданских — на гражданских.

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«У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже вылавливать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать», — подчеркивала вице-премьер.

9 апреля Украина и Россия провели третий обмен пленными. Из российского плена освободили 26 украинцев — 12 военных, в том числе одну женщину-офицера, и 14 гражданских, из которых девять женщин.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пленные Плен Военнопленные Военные преступления РФ Ирина Верещук Война России против Украины

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