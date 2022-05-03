В ряде областей Украины прозвучали взрывы, во Львовской области повреждены электроподстанции 3 мая, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Украине вечером 3 мая сообщается о взрывах во Львове, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Обновлено в 22:37. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о двух «прилетах» в Каменском районе. Серьезно разрушена железнодорожная инфраструктура, один человек ранен. Движение поездов остановлено.

Видео дня

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что Россия ударила по шести станциям в центре и на западе Украины, повреждения инфраструктуры серьезные.

Обновлено в 22:05. В оперативном командовании Юг сообщили, что украинская ПВО сбила три российские ракеты, которые оккупанты выпустили по Одесской области.

По информации ОК Юг, в результате ракетного удара РФ по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области есть погибшие и раненые. Две ракеты были выпущены с Каспийского направления.



Обновлено в 21:45. Российская ракета попала в объект в горном районе Закарпатской области, сообщили в ОВА.

Также Суспільне пишет о взрывах в Николаеве.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительным данным, по Львовской области нанесли ракетные удары. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в части города проблемы с электроснабжением, повреждены три электроподстанции, две насосных станции обесточены. Власти призывают оставаться в укрытиях. По информации корреспондента НВ, во Львове прозвучало пять взрывов.



Козицкий уточнил, что, предварительно, повреждены три подстанции.

Укрзалізниця сообщила, что некоторые поезда задержатся из-за обстрела оккупантами железнодорожных подстанций. В частности, задерживаются поезда на подъезде ко Львову.

ZN.UA со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах в Кировоградской области и о том, что в небе виден дым. Позже городской голова Долинской Евгений Звиздовский подтвердил, что российские оккупанты выпустили по территории громады ракету.

В СМИ также появилась информация о взрывах в Днепропетровской области.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, украинская ПВО сбила крылатую ракету на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Также он сообщил, что силы ПВО сбили две крылатые ракеты, которые выпустили по Винницкой области. О взрывах в области ранее писало Суспільне.

Позже сбитие ракет над Винницкой областью подтвердил глава ОВА Сергей Борзов:

«Два хлопка, которые слышали винничане, — это сработала наша ПВО. Обломки сбитых ракет ищут».

По состоянию на 21:00 в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 21:10 / Инфографика: скриншот / alerts.in.ua

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.