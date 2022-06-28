Россия выпустила по Николаеву около 11 ракет, часть из них сбила ПВО — Ким 28 июня, 10:26 Ночью Россия обстреливала Николаев и область (Фото:ГСЧС)

В ночь на 28 июня Россия выпустила по Николаеву около 11 ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО», — написал он в своем Telegram.

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Ким добавил, что последствия ракетных обстрелов устанавливаются.

27 июня российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Утром 28 июня оккупанты обстреляли Очаков, погибли три человека, еще шесть получили ранения. Среди погибших и раненых есть дети.

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