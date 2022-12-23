Оккупанты перевозят в районы боевых действий больше военных и техники — Генштаб 23 декабря, 18:59 Защитники Украины в районе Бахмута 23 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 23 декабря, на 303-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный, четыре авиаудара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Только на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обстреляли больше 40 населенных пунктов из реактивной и ствольной артиллерии;

враг увеличил перевозку личного состава, техники и боеприпасов в районы боевых действий по железной дороге;

россияне продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Кураховском — пытаются улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняются;

угроза авиа- и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется. Признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет. Оккупанты собираются развернуть в Беларуси полевой госпиталь;

враг усиливает административно-полицейские мероприятия на временно захваченных территориях в Запорожской области — в Бердянск прибыли более 500 военных из росгвардии;

украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы врага.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла 100 950 своих военных, за прошедшие сутки — 550.