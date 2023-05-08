Последствия ночных обстрелов: в Одессе сгорел склад с гуманитарной помощью Красного Креста 8 мая, 14:45 Склад Красного Креста в Одессе и хранившаяся там гуманитарная помощь были полностью уничтожены ракетным ударом рашистов (Фото:redcross.org.ua)

В результате обстрелов рашистов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Украинского Красного Креста, а в Николаеве был поврежден мобильный госпиталь.

Как сообщается на сайте Общества Красного Креста в Украине, 8 мая 2023 года в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 квадратных метров.

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Фото: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

«Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе. В настоящее время предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлены», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за произошедшего 7 мая 2023 года ракетного обстрела Николаевской области повреждения получили мобильный госпиталь Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Фото: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

«В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая там находилась, стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте», — заявили в Обществе Красного Креста Украины.

Сотрудники и волонтеры Украинского Красного Креста в результате обстрелов не пострадали.

«Нападения на сотрудников и учреждения Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируются как военное преступление!» — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области. Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар.

Утром 8 мая одесские спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.

Трое работников склада получили незначительные ранения, позже из-под завалов извлекли тело погибшего охранника.

