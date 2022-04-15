Преступления России. В Луганской области не осталось ни одной целой больницы — Ляшко 15 апреля, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Больница в Лисичанске после обстрела российскими оккупантами, 18 марта 2022 года (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты полностью уничтожили 22 больницы и повредили 308. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире общенационального марафона.

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«308 поврежденных больниц. Уровень повреждения у каждой разный: от выбитых стекол до разрушенных стен и другие вещи. Но эти больницы — большинство — можно восстановить после проведения определенной экспертизы», — уточнил Ляшко.



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Он подчеркнул, что россияне не оставили в Луганской области ни одной неповрежденной больницы. Несмотря на это, в области продолжают оказывать медпомощь.

"…Мы занимаемся определенной эвакуацией пациентов, но есть люди, которые не хотят уезжать… и мы не можем их принудительно вывозить. Поэтому больницы работают [там], где не ведутся активные боевые действия. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, гражданская медицина не может работать: там работают военные медики", — рассказал глава Минздрава.

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Российские оккупанты обстреливают украинские жилые кварталы, наносят удары по больницам, школам, детским садам, церквям, при этом распространяя фейки о том, что они «не атакуют» гражданские объекты. 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

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