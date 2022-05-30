Держат в «заложниках». Семьям воюющих в Украине оккупантов запретили покидать территорию России — разведка 30 мая, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Российское командование угрожает семьям оккупантов за отказ выполнять боевые задачи (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российское командование держит в «заложниках» семьи воюющих в Украине оккупантов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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«В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их дружин и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока России», — отметили в ведомстве.

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Там рассказали, что командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

«Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении», — подчеркнули в ГУР МО.

Разведка также опубликовала список военных преступников — военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром Пушкин, г. Санкт-Петербург).

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