РФ ударила ракетами по Торецку Донецкой области, три человека под завалами, один ранен — глава ОВА

6 июля, 13:12
Из-за удара РФ разрушены два частных дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Из-за удара РФ разрушены два частных дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Торецку Донецкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — идет спасательная операция», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
«Чистый терроризм». В Славянске россияне ударили по центральному рынку, двое погибших — Кириленко

По словам Кириленко, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Он призвал жителей региона эвакуироваться.

В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности Славянск и Краматорск.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Ракетные удары Торецк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

6 июля, 11:27
Мнения
В новой реальности стресс практически неизбежен (Фото:Alexandru Acea/Unsplash)
Даже в это непростое время /
Шесть простых советов, чтобы наладить работу вашего сердца
5 июля, 21:00
Медицина
Народные автомобили (Фото:CC)
Народные хиты /
Топ-8 надежных и экономичных б/у авто до $8000
5 июля, 21:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X