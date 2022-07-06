РФ ударила ракетами по Торецку Донецкой области, три человека под завалами, один ранен — глава ОВА 6 июля, 13:12 Из-за удара РФ разрушены два частных дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Торецку Донецкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — идет спасательная операция», — написал он.

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По словам Кириленко, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Он призвал жителей региона эвакуироваться.

В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности Славянск и Краматорск.



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