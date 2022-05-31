Россия нанесла ракетный удар по Славянску, три человека погибли, шестеро ранены — глава Донецкой ОВА 31 мая, 08:26 Цей матеріал також доступний українською В Славянске повреждены семь многоэтажек (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, шесть получили ранения.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Повреждена школа и не менее семи жилых многоэтажек.

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На данный момент проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.

Кириленко также призвал жителей региона эвакуироваться.

«Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь — сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев», — резюмировал глава ОВА.

Накануне в Минобороны сообщили, что оккупанты готовят наступление на Славянск. На данный момент в городе остается около 30 тысяч жителей.

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