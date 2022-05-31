Россия нанесла ракетный удар по Славянску, три человека погибли, шестеро ранены — глава Донецкой ОВА

31 мая, 08:26
Цей матеріал також доступний українською
В Славянске повреждены семь многоэтажек (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

В Славянске повреждены семь многоэтажек (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, шесть получили ранения.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Повреждена школа и не менее семи жилых многоэтажек.

Видео дня

На данный момент проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.

Читайте также:
Шанс Украины на контрнаступление. Битва за Северодонецк, вероятнее всего, помешает дальнейшим наступательным операциям РФ — ISW

Кириленко также призвал жителей региона эвакуироваться.

«Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь — сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев», — резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/557636299252262

Накануне в Минобороны сообщили, что оккупанты готовят наступление на Славянск. На данный момент в городе остается около 30 тысяч жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X