РФ ударила ракетами по Николаеву: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, один погибший, шесть раненых 17 июня, 08:27 Цей матеріал також доступний українською Дом, разрушенный в Николаеве в результате удара РФ Ураганами 15 июня (Фото:Суспільне Николаев)

Утром в пятницу, 17 июня, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву. Один человек погиб, шесть раненых.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики», — написал он в своем Telegram.

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Позже глава Николаевской областной администрации Виталий Ким уточнил, что в результате ракетного удара один человек погиб, шесть ранены. Среди пострадавших есть ребенок.

Повреждены четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

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«От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы», — уточнил он в Telegram.

Россия систематически обстреливает Николаев и область.

15 июня в результате ракетного удара российских оккупантов по городу пострадали пять мирных жителей.

16 июня ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.



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