Россия нанесла ракетные удары по жилым районам и центру Краматорска, шесть человек ранены — мэр 5 мая, 08:23 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрела пострадали три пятиэтажки (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

В ночь на 5 мая Россия нанесла ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города», — написал он в своем Facebook.

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Серьезные повреждения получили три пятиэтажки, школа и садик.

По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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