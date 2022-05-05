Россия нанесла ракетные удары по жилым районам и центру Краматорска, шесть человек ранены — мэр
В результате обстрела пострадали три пятиэтажки (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
В ночь на 5 мая Россия нанесла ракетные удары по Краматорску Донецкой области.
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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
«Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города», — написал он в своем Facebook.
Серьезные повреждения получили три пятиэтажки, школа и садик.
По предварительным данным, шесть человек получили ранения.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
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