Атакуют мирное население. Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Изюма — глава ОГА 11 марта, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Памятник Тарасу Шевченко в Харькове, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Россия сорвала эвакуацию из Изюма Харьковской области, обстреляв зеленый коридор. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Синегубова, было подготовлено 20 автобусов для эвакуации людей и создан зеленый коридор, но его так и не запустили из-за обстрела оккупантов.



«Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Враг продолжает атаковать мирное население. Вражеский снаряд попал в один из корпусов Оскольского психоневрологического интерната. К счастью, все 360 человек на момент обстрела находились в укрытии: это 30 работников и 330 пациентов — пожилые люди и люди с инвалидностью. Здание полностью разрушено на втором-третьем этажах», — рассказал он.

Ранее начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник заявил, что люди в Изюме находятся на грани гуманитарной катастрофы — без тепла, воды, света и запасов еды.



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