Россия продолжает отправлять на войну в Украину срочников — украинская разведка 9 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською По данным разведки, в боях в Украину продолжают участвовать срочники (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия продолжает отправлять на войну в Украину срочников для участия в боевых действиях, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Именно срочники погибают первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники», — рассказали там.

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В ведомстве отметили, что направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора.

Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

«Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки», — резюмировали в ГУР.

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 мая — 75-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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