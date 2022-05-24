Россия превращает больницы оккупированного Крыма в военные госпитали для оккупантов — Денисова

24 мая, 13:57
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Раненых российских оккупантов частично свозят в Крым (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Раненых российских оккупантов частично свозят в Крым (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия превращает гражданские больницы на территории оккупированного Крыма в военные госпитали, куда свозит ранены и травмированных оккупантов.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«В последние два месяца на временно оккупированном полуострове возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг. Некоторые лечебные учреждения, особенно на севере Крыма, были превращены в военно-полевые госпитали для раненых и травмированных военных армии оккупанта. Аналогичная ситуация и в городе Севастополь, куда свозят российских военных», — отметила она.

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Денисова подчеркнула, что гражданское население не может вовремя получить элементарные медицинские услуги.

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Оккупанты также отправляют медперсонал с полуострова на временно оккупированную территорию материковой Украины. Поступила информация, что в ОРДО направили ​​группу из 30-ти медицинских работников, среди которых ортопеды, травматологи, нейрохирурги и анестезиологи.

«Часть врачей перемещена в поселок Мангуш для оказания помощи на прифронтовой территории», — резюмировал Денисова.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Крым Людмила Денисова Война России против Украины

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