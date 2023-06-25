Почти 5 тысяч бойцов за неделю. В Минобороны сообщили о потерях оккупантов во время наступления Украины
Уничтоженный российский БМП-3 в освобожденном Благодатном (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил о потерях оккупантов за неделю наступления ВСУ с 19 по 25 июня.
Согласно сообщению в Telegram-канале Павлюка, за это время Силы обороны Украины уничтожили примерно 4810 оккупантов и 692 единицы вооружений и военной техники.
В частности, российская оккупационная армия потеряла
- 46 танков;
- 77 боевых бронированных машин;
- 187 артиллерийских систем;
- 14 РСЗО;
- 21 установку ПВО;
- 164 единицы автотехники;
- 30 единиц спецтехники.
Также украинские защитники сбили за неделю четыре вертолета, 48 вражеских ракет и 101 беспилотник.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на утро 25 июня Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.