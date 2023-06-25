Почти 5 тысяч бойцов за неделю. В Минобороны сообщили о потерях оккупантов во время наступления Украины

25 июня, 16:11
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Уничтоженный российский БМП-3 в освобожденном Благодатном (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Уничтоженный российский БМП-3 в освобожденном Благодатном (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил о потерях оккупантов за неделю наступления ВСУ с 19 по 25 июня.

Согласно сообщению в Telegram-канале Павлюка, за это время Силы обороны Украины уничтожили примерно 4810 оккупантов и 692 единицы вооружений и военной техники.

В частности, российская оккупационная армия потеряла

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  • 46 танков;
  • 77 боевых бронированных машин;
  • 187 артиллерийских систем;
  • 14 РСЗО;
  • 21 установку ПВО;
  • 164 единицы автотехники;
  • 30 единиц спецтехники.

Также украинские защитники сбили за неделю четыре вертолета, 48 вражеских ракет и 101 беспилотник.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на утро 25 июня Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины российские потери потери врага

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