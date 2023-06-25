Почти 5 тысяч бойцов за неделю. В Минобороны сообщили о потерях оккупантов во время наступления Украины 25 июня, 16:11 Уничтоженный российский БМП-3 в освобожденном Благодатном (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил о потерях оккупантов за неделю наступления ВСУ с 19 по 25 июня.



Согласно сообщению в Telegram-канале Павлюка, за это время Силы обороны Украины уничтожили примерно 4810 оккупантов и 692 единицы вооружений и военной техники.

В частности, российская оккупационная армия потеряла

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46 танков;

77 боевых бронированных машин;

187 артиллерийских систем;

14 РСЗО;

21 установку ПВО;

164 единицы автотехники;

30 единиц спецтехники.

Также украинские защитники сбили за неделю четыре вертолета, 48 вражеских ракет и 101 беспилотник.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на утро 25 июня Россия потеряла более 224 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.