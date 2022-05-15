Треть собранной армии потеряна. Россия не сможет ускорить наступление в течение месяца — разведка Британии

15 мая, 09:38
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Поврежденное стекло автомобиля в Салтовке, Харьков, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Поврежденное стекло автомобиля в Салтовке, Харьков, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Россия потеряла темп наступления на Донбассе и значительно отстает от своего графика. За месяц оккупанты не достигли значительных территориальных «достижений» и, вероятно, потеряли треть сухопутных боевых войск, которые собрали для нападения на Украину в феврале.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании по состоянию на 15 мая.

По данным разведки, несмотря на незначительные «достижения» в начале этой фазы, за это время уровень истощения российских военных оставался на высоком уровне. Там убеждены, что задержки в дальнейшем наступлении могут лишь усилиться из-за утраты ряда важных факторов, таких как мостовое оборудование и разведывательные беспилотники.

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В британском минобороны подчеркнули: российские БПЛА имеют «жизненно важное значение» для тактической осведомленности и управления артиллерией. Однако они оказались уязвимы к украинским ПВО. В вооруженных силах РФ все больше ухудшается моральный дух и уменьшается боеспособность.

«Многие из этих возможностей невозможно быстро заменить или восстановить, и они, вероятно, будут продолжать препятствовать операциям России в Украине. В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней», — подытожили в разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1525348516473741313?s=20&t=op10LePLf4zNN7_XulZSdQ

11 мая замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией — враг не достиг ни одной из поставленных целей и понес тяжелые потери. 13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в долгосрочную фазу войны, до 9 мая, по его словам, РФ потерпела стратегическое поражение.

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https://www.youtube.com/watch?v=i5qtgxxYbVs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Разведка Война России против Украины

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