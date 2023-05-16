«Дегенераты на руководящих должностях». Россия потеряла шансы на еще одно наступление, у ее армии уже нет профессионалов — Кротевич 16 мая, 15:37 Труп убитого российского оккупанта неподалеку от Бахмута, 1 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Исполняющий обязанности командира бригады Азов НГУ Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Radio NV рассказал, что Россия потеряла свой шанс на наступление, хотя имела для него ресурсы, а в ее армии почти не осталось профессионалов.

В эфире Radio NV Кротевич выразил мнение, что действия россиян зимой и весной и были тем "большим наступлением", о котором они заявляли.

«Я знаю точно, что на руководящих должностях у них сидят дегенераты. Это так вот вышло с 1990-х годов, ставились кенты, друзья Путина и так далее. То есть, не те, кто умеют воевать, работать, являются нормальными менеджерами, а это друзья. Это называется кумовство», - отметил азовец.

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По его словам, это привело к тому, что, хотя в России было достаточно человеческого ресурса для нового наступления, руководители российской армии не смогли его спланировать.

Кротевич также напомнил, что в начале в российском вторжении в Украину принимали участие «наиболее подготовлены десантные войска» россиян, которые «просто перемололи ВСУ».

«И сейчас специалистов и прямо нормальных военных в РФ очень мало. Они есть. Есть такие группы. Но по состоянию на сегодняшний день их очень мало. Они неподготовлены. Почти вся армия РФ, находящаяся на территории Украины, это, в основном, мобилизованные, не понимающие, зачем они вообще воюют. То есть, они воюют из-под палки, если можно так сказать. И это хорошо», - добавил азовец.

По данным российских журналистов, общие безвозвратные потери России в войне против Украины могут превышать 200 тысяч человек.

В последнее время больше сил россияне сконцентрировали, чтобы захватить Бахмут, однако до конца это сделать так и не удалось, а вокруг города ВСУ в последнее время удалось отбросить оккупантов.