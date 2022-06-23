В Минобороны рассказали о планах оккупантов на Донбассе: будут пытаться захватить четыре города

23 июня, 16:12
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Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Российские оккупанты в ближайшее время попытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, а позже — сосредоточиться на попытках захвата Краматорска и Славянска.

Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр во время брифинга в четверг, 23 июня.

«В ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск — им нужен повод, чтобы объявить командованию о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями или выходу на географические границы областей», — сказала она.

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По словам Маляр, в дальнейшем противник хочет сосредоточить усилия на попытках захватить самые большие города Донецкой области — Краматорск и Славянск. Согласно анализу боевых действий от Главного управления разведки Министерства обороны, Россия ведет войну на истощение против Украины.

Замминистра также сказала, что на временно захваченных территориях Россия разворачивает пункты выдачи паспортов и давит на людей, которые вынужденно там оказались, пытаясь заставить их получать паспорта страны-агрессора.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты стянули все резервы для штурма Северодонецка и направления Золотое-Тошковка.

Анна Маляр сообщила, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Славянск Краматорск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Северодонецк Лисичанск Война на Донбассе Война России против Украины Анна Маляр

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