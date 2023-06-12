Россияне пытались выдать за Леопарды прошлогодние видео уничтожения сельхозтехники — Березовец 12 июня, 17:56 Кадры из видео, где якобы видно, как расстреливают танки Leopard 2 (Фото:UAWeapons/Twitter)

Политтехнолог и офицер ВСУ из бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV заявил, что российские пропагандисты пытались выдать за танки Leopard прошлогодние видео уничтожения сельскохозяйственной техники.

«Россияне начали вбрасывать абсолютно фейковую информацию, в частности прошлогодние видео уничтожения сельхозтехники, которую они взорвали, выдавали за Леопарды», — сказал Березовец в эфире Radio NV.

Видео дня

6 июня министерство обороны страны-агрессора России заявило о якобы уничтожении немецких танков Leopard 2, которые, по данным OSINT-аналитиков, оказались обычной сельскохозяйственной техникой.

Оккупанты опубликовали видео расстрела движущейся цели с вертолета Ка-52, утверждая, что это танк Leopard 2.

На кадрах, опубликованных россиянами, хорошо видны большие колеса со светлыми дисками. Предположительно, это комбайн марки John Deere. OSINT-сообщество уверено, что россияне уничтожили вовсе не танки.

Позже появилось видео, на котором видно, как якобы ВСУ потеряли Leopard 2 и БМП Bradley. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что на видео их люки открыты, а значит они подорвались на минах и экипажи эвакуировались.

Представитель Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер 12 июня заявил, что Германия не располагает информацией об уничтожении танков Leopard в Украине.

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.