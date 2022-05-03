Россия планирует включить захваченные территории на юге Украины в состав оккупированного Крыма — украинская разведка 3 мая, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты захватили часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины (Фото:Скадовськ.City/Telegram)

Россия рассматривает возможность включить захваченные территории Херсонской и Запорожской областей в состав оккупированного Крыма, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Война России против Украины — главные события 3 мая

По данным ведомства, планируется также их интеграция в российское экономическое пространство.

«О разработке соответствующего плана со сроком до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого „главы“ Крыма по информационной политике Олегом Крючковым», — добавили в ГУР.

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Там также рассказали, что одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями.

1 мая в Геническе новоназначенным «председателем горсовета» Андреем Клочком было организовано торжественное поднятие флага РФ. В разведке уточнили, что горожане проигнорировали этот «праздник».

19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики «ХНР».

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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