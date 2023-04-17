Россия перешла к обороне за исключением двух районов — Буданов 17 апреля, 19:07 Украинские военные возле Бахмута, который россияне все еще пытаются захватить, 15 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью Radio NV заявил, что Россия уже прекратила наступление и перешла к обороне за исключением двух районов.

«31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет», - сказал Буданов Radio NV.

Видео дня

По его словам, "Россия перешла к стратегической оборонной операции", чтобы удержать захваченные территории, сдержав украинскую операцию по их освобождению.

«Исключением являются два района. Первый – попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот почти захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе — это попытка совершить полуохват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там», — отметил глава ГУР Минобороны.

Как рассказывал Radio NV азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде Россия не была в состоянии провести широкомасштабную наступательную операцию. Эксперт отметил, что резерв в 40 тысяч солдат для оперативного наступления у России был, но даже его она не смогла реализовать.

«Здесь могут быть разные причины. Я считаю, что неудача на угледарском направлении, неудача на авдеевском направлении привели к тому, что российская армия испытала снарядный голод. Они изменили планы и не стали использовать резерв второй очереди», – сказал он.

В сводке ISW за 1 апреля российские, украинские и западные источники констатировали, что российское зимнее наступление не смогло достичь цели по захвату Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ до 31 марта. Отмечалось, что из-за провала зимнего наступления Кремль может прибегнуть к перестановкам в высшем военном командовании.

