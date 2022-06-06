Россия перегруппировывает силы в Черном море, риск высадки десанта остается — спикер Одесской ОВА 6 июня, 08:59 Цей матеріал також доступний українською В Черном море находится один корабль с крылатыми ракетами на борту (Фото:Минобороны РФ)

Корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Корабли ЧФ продолжают определенные маневрирования и перегруппировки. Пока известно, что с крылатыми ракетами на борту находится один корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей», — отметил он.

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По словам Братчука, риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно особой подготовки врага к активной фазе проведения именно десантной операции.

Одновременно противник наращивает боевой потенциал на острове Змеиный, но ВСУ проводят сдерживающие мероприятия.

Он также уточнил, что ночь в Одессе и области прошла спокойно, вражеских атак не было.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 13 кораблей и катеров.



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