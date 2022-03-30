Россия перебросила в Украину военных с оккупированных территорий Грузии — Генштаб ВСУ 30 марта, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ перебросила в Украину до 2000 военных с баз на оккупированных территориях Грузии для участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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«С целью комплектования вооруженных сил российской федерации с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа», — говорится в сообщении.

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Из подразделений 4-й военной базы были сформированы и отправлены в Украину три батальонных тактических группы (БТГр) общей численностью до 1200 российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы сформировали две БТГр — около 800 человек.

Среда, 30 марта — 35-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Потери оккупантов составили уже 17 200 личного состава.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях. Российская делегация утверждает, что изучит предложения Украины и представит «встречные».

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