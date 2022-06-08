Институт изучения войны подтвердил отвод российских войск в Запорожской области 8 июня, 06:48 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Институт по изучению войны (ISW) сообщил в своей новой сводке, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.



Аналитики ISW сообщают, что не могут подтвердить место нахождения войск, но назвали две потенциальные причины происходящего:

перевести поврежденные части в тыловые районы;

Видео дня

для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Также отмечается, что оккупантам не удалось вернуть передовые позиции на западном береге реки Ингулец.

Фото: ISW

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.