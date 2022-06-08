Институт изучения войны подтвердил отвод российских войск в Запорожской области

8 июня, 06:48
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Институт по изучению войны (ISW) сообщил в своей новой сводке, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.

Аналитики ISW сообщают, что не могут подтвердить место нахождения войск, но назвали две потенциальные причины происходящего:

перевести поврежденные части в тыловые районы;

Видео дня

для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

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Также отмечается, что оккупантам не удалось вернуть передовые позиции на западном береге реки Ингулец.

ISW
Фото: ISW

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8eblNWaJlM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

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