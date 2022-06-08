Институт изучения войны подтвердил отвод российских войск в Запорожской области
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
Институт по изучению войны (ISW) сообщил в своей новой сводке, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.
Аналитики ISW сообщают, что не могут подтвердить место нахождения войск, но назвали две потенциальные причины происходящего:
перевести поврежденные части в тыловые районы;
для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.
Также отмечается, что оккупантам не удалось вернуть передовые позиции на западном береге реки Ингулец.
7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.
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