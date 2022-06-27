Войска РФ обстреляли Славянск: пострадал один из микрорайонов, часть города без света — мэр 27 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Захват Славянска является одной из целей оккупантов (Фото:hromadske)

В ночь на 27 июня войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в своем Facebook.

«Утро понедельника, 27 июня, в Славянске снова недоброе. Ночью от обстрела пострадал один из микрорайонов. Дома, линия электропередач. В результате часть города снова без света», — уточнил он.

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Лях также призвал жителей города эвакуироваться.

Эксперты прогнозируют. что в ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на Славянск.

В Минобороны Украины заявили, что войска РФ могут сосредоточиться на попытках захвата Краматорска и Славянска после боев за Лисичанск и Северодонецк.

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