Российские оккупанты обстреляли Славянск, могли использовать кассетные бомбы — глава горадминистрации
Россия обстреливает населенные пункты Донбасса (Фото:ГСЧС)
В ночь на 22 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
«Ночь прошла беспокойно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается», — уточнил он.
Лях призвал жителей города эвакуироваться.
Несколько дней назад в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование формирует ударную группировку на Изюмском направлении для попыток наступления на Барвенково и Славянск.
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
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