Российские оккупанты обстреляли Славянск, могли использовать кассетные бомбы — глава горадминистрации 22 апреля, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает населенные пункты Донбасса (Фото:ГСЧС)

В ночь на 22 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

«Ночь прошла беспокойно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается», — уточнил он.

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Лях призвал жителей города эвакуироваться.

Несколько дней назад в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование формирует ударную группировку на Изюмском направлении для попыток наступления на Барвенково и Славянск.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.



На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



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