Россия выпустила шесть ракет с самолета по Сумской области — глава ОВА 1 июня, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты выпустили по Сумской области как минимум шесть ракет (Фото:ВСУ)

Днем в среду, 1 июня, Россия нанесла ракетный удар с самолета по Шосткинскому району Сумской области.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Предварительно было выпущено 6 ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются», — написал он в своем Telegram.

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Другие детали не сообщаются.

Россия систематически обстреливает Сумскую область со своей территории, в том числе, из запрещенных снарядов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 июня — 98-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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