Россия нанесла ракетные удары по Покровску, ранены четверо гражданских — глава Донецкой ОВА 25 мая, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения (Фото:НПУ)

Утром в среду, 25 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Сейчас известно о четырех раненых гражданских — они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта», — уточнил он.

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Кириленко добавил, что оккупанты продолжают обстреливать города, удаленные от линии фронта, чтобы убить как можно больше гражданских и посеять панику.

Россия также обстреляла Краматорск, попав в недостроенную многоэтажку.

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