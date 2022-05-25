Россия нанесла ракетные удары по Покровску, ранены четверо гражданских — глава Донецкой ОВА

25 мая, 14:19
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Оккупанты обстреливают населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения (Фото:НПУ)

Оккупанты обстреливают населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения (Фото:НПУ)

Утром в среду, 25 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Сейчас известно о четырех раненых гражданских — они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта», — уточнил он.

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Кириленко добавил, что оккупанты продолжают обстреливать города, удаленные от линии фронта, чтобы убить как можно больше гражданских и посеять панику.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/424716315786368/

Россия также обстреляла Краматорск, попав в недостроенную многоэтажку.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Ракетные удары Покровск Война России против Украины

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