Среди жертв — дети. Войска РФ обстреляли Очаков, три человека погибли, еще шесть ранены

28 июня, 09:40
Россия систематически обстреливает города Николаевской области (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Россия систематически обстреливает города Николаевской области (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Рано утром во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли Очаков Николаевской области.

Об этом говорится в сводке по региону за сутки в Telegram главы областной военной администрации Виталия Кима.

В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения, среди них тоже есть дети.

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https://www.youtube.com/watch?v=d6Gf9z7sdMg

Ким уточнил, что погибла 6-летняя девочка. Трехмесячный ребенок находится в коме.

«Попадания по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание). В результате удара в некоторых районах отсутствует — вода, газо, энергоснабжение и интернет», — отметили в сводке.

Также вражеские обстрелы за сутки были зафиксированы в ряде других громад области, количество пострадавших уточняется.

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Последний раз оккупанты обстреливали Очаков 19 июня ракетами, в результате атаки погиб один человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаевская область Очаков Война России против Украины

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