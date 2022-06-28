Среди жертв — дети. Войска РФ обстреляли Очаков, три человека погибли, еще шесть ранены 28 июня, 09:40 Россия систематически обстреливает города Николаевской области (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Рано утром во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли Очаков Николаевской области.

Об этом говорится в сводке по региону за сутки в Telegram главы областной военной администрации Виталия Кима.

В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения, среди них тоже есть дети.

Видео дня

Ким уточнил, что погибла 6-летняя девочка. Трехмесячный ребенок находится в коме.

«Попадания по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание). В результате удара в некоторых районах отсутствует — вода, газо, энергоснабжение и интернет», — отметили в сводке.

Также вражеские обстрелы за сутки были зафиксированы в ряде других громад области, количество пострадавших уточняется.

Последний раз оккупанты обстреливали Очаков 19 июня ракетами, в результате атаки погиб один человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.